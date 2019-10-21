В Петербурге бывший сотрудник военкомата получил условно за взятки от «приболевших» призывников

Четыре с половиной года условно получил в Петербурге бывший сотрудник Калининского отдела горвоенкомата Юрий Бережнов. Его задержали несколько лет назад вместе с другими фигурантами громкого дела о «белых билетах».

О завершении суда горпрокуратура сообщила 21 октября. Дело рассматривал гражданский Октябрьский суд Северной столицы. Судя по карточке суда, приговор вынесен 17-го числа. Бережнов признан судом виновным по четырем эпизодам получения взятки через посредника. Размер мзды суд определил как значительный, незаконное дело, счел он, было организовано группой.

Напомним, что сначала дело представлялось более масштабным, чем это отражено в приговоре. Первые мероприятия по делу о коррупции при выдаче военных билетов прошли в конце 2015 года. Тогда была задержана и арестована сотрудница отдела мобилизационных ресурсов военкомата Петербурга Ольга Леонова. Позже меру пресечения избрали старшему врачу Красносельского отдела горвоенкомата Владимиру Крупину и Бережнову. В тот же день обыски прошли в 17 военкоматах города. 1 апреля 2016-го под следствием оказался председатель военно-врачебной комиссии военкомата Петербурга Самир Мурсалов. При его аресте следователь сообщил о семи уголовных делах, возбужденных по фактам взяточничества и объединенных в одно производство.

Первый приговор по делу, как рассказывала «Фонтанка», вынесли в июле 2019-го. Дерматовенеролог ломоносовской больницы Василий Радомский был признан виновным в попытке служебного подлога. Мама юноши заплатила 100 тысяч рублей за диагноз «псориаз». Доктор получил 50 000 рублей штрафа и освобожден от ответственности в связи с истечением сроков давности.





Вторым, кому вынесен приговор, стал Юрий Бережнов. В суде было доказано: в составе организованной группы, в период с октября 2013 года по декабрь 2015-го, он получал информацию о призывниках, желающих откосить от армии. После этого направлял молодых людей во военно-врачебные комиссии в разных районах города. «При этом Бережнов передавал полученные в качестве взятки денежные средства соучастникам, оставляя себе долю от преступного дохода группы», – говорится в сообщении прокуратуры.

Всего участникам группы насчитали четыре эпизода на сумму «более 500 тыс. рублей». Из них лично Бережнову вменили 35 000. Фигурант вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Надзор добавляет: в разные суды города уже направлены дела остальных фигурантов.