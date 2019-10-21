Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с 70-летием, обсудив с ним также ситуацию в Сирии и ряд актуальных двусторонних вопросов. Об этом сообщила 21 октября пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с 70-летием. Были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуации в Сирии. Владимир Путин также направил Биньямину Нетаньяху поздравительную телеграмму", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 17 октября стало известно о том, что США и Турция договорились, что Анкара остановит операцию в Сирии против курдов на 120 часов. Об этом заявил американский вице-президент Майк Пенс по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира» стартовала 9 октября, турецкие власти проводят её в расчете на создание вдоль своих границ 32-километровой «зоны безопасности», свободной от курдского ополчения.

Завтра президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетит в Сочи к Владимиру Путину.



