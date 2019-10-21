Петербургский полицейский получил условный срок за сочувствие бутлегерам. Он пытался оставить на свободе развозивших водку на машинах скорой

Приморский районный суд признал виновным в посредничестве во взятке бывшего сотрудника экономической полиции Петербурга Романа Мишенина. Экс-оперативник посочувствовал бутлегерам и пытался оправдать свои действия секретным заданием.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 21 октября, Роман Мишенин вину не признал.

По версии следствия, оперуполномоченный предложил 100 тысяч рублей следователю Всеволожского СК Кириллу Адвахову за избрание более лояльной меры пресечения для задержанных граждан Азербайджана. Иностранных граждан заподозрили в нелегальном обороте алкоголя. Палёные водку и коньяк развозили по городу на машинах, раскрашенных под скорую помощь.

В суде Мишенин заявил, что действовал в соответствие с якобы секретной информацией. Её он получил в форме сообщения ещё до телефонных переговоров со следователем Адваховым, сведения были зарегистрированы в секретном журнале. О них оперативник доложил начальству, а с задержанными иностранцами он якобы вообще не знаком.





Суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с аналогичным испытательным сроком и штрафом в 400 тысяч рублей.