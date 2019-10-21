Российские военные инспекторы полетают над США

В рамках реализации международного договора по Открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете ТУ-154м ЛК-1 над территорией США. Об этом сообщил 21 октября начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Наблюдательный полет над США будет выполняться в период с 21 по 26 октября с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс.

Максимальная дальность полета составит 5130 км. Российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а американские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором, сообщает Минобороны России.

Наблюдательные полеты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.



