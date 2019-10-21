Кабан погиб на дороге в Петербурге. В Башкирии его сородич спасся, но пострадали пассажиры маршрутки

На Парашютной улице погиб кабан. Фотодоказательство появилось 21 октября в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте» с комментарием: «Переходил в неположенном месте».

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное»/vk.com

Из-за кабана произошло серьёзное ДТП на трассе М-7 в Башкирии 20 октября, сообщает UFA1. По словам водителя Ford Transit, он свернул в кювет во избежание наезда на животное, внезапно выскочившее на дорогу. Микроавтобус двигался по маршруту Казань – Уфа, в салоне находились одиннадцать пассажиров. Пострадали три человека.

Напомним, на днях в Кингисеппском районе Ленинградской области, предположительно, в ДТП погиб медвежонок. В конце прошлой недели комитет по природопользованию Смольного предупредил петербуржцев о повышенной активности лосей.



