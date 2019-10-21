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Власть
21.10.2019 12:22
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«С удовольствием примем их». Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает билеты в театр или на кладбище сбежавшим из тюрем в Сирии террористам

Чечня готова обеспечить безопасность на Кавказе в случае прихода в регион беглых сирийских террористов. Об этом в эфире Первого канала заявил глава республики Рамзан Кадыров, сообщает в понедельник RT.

Судя по записи эфира программы «Большая игра», глава Чечни готов принять участников запрещенных террористических организаций в разных статусах.

«Мы с удовольствием примем их. Но куда – в театр или на кладбище? Куда дадим билеты, ещё неизвестно», – сказал Рамзан Кадыров. Смеха в студии шутка не вызвала.

Вместе с тем Кадыров уточнил, что силовики Чечни готовы обеспечить безопасность в любом случае.
 


«Чеченская Республика готова обеспечить безопасность в нашем регионе. У нас подготовлены спецподразделения. Мы не такие, как в 90-е годы. У нас совсем другие взгляды в обществе. Пока есть Запад и Европа, террористические организации будут существовать. Мы должны понимать, что это не просто шайка бандитов, которые решили строить «Исламское государство» (запрещённая в РФ террористическая организация. – Прим. ред.). Это люди, подготовленные западными спецслужбами, людьми, знающими свою работу очень хорошо. Да, они разбежались, но куда они побегут? Кукловоды их соберут, чтобы использовать против нас. У Америки, Запада и Европы задача развалить наше государство. Через Чеченскую Республику старались, через Осетию, через Грузию и Украину. Но хвала Всевышнему, благодаря мудрой политике нашего президента и той команды, которая с ним сплочённо работает, у них ничего не получается и ничего не получится», – заявил глава Чечни.


 

Рамзан Кадыров отметил, что благодаря налаживанию двусторонних контактов между лидерами России и Саудовской Аравии, которая ранее спонсировала вооружённых противников российских властей, «Саудовская Аравия стала играть в другие игры» и «сегодня королевство осознанно ведёт правильную политику».

Турция с начала октября проводит на северо-востоке Сирии операцию «Источник мира» против курдских вооруженных ополченцев. На прошлой неделе Анкара и Вашингтон договорились о приостановке боевых действий на пять суток для отвода курдских формирований на 30 километров вглубь арабской республики, чтобы впредь территории турки контролировали самостоятельно. Создание буферной зоны вдоль границы военное командование Турции называло одной из целей военной операции.

По данным министра обороны России Сергея Шойгу, из-за проведения турецкой военной операции на севере Сирии сразу двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами остались без охраны.

«Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину», – цитирует РИА Новости слова Шойгу, сказанные в понедельник на пленарном заседании пекинского Сяншаньского форума.

По словам главы российского военного министерства, сегодня террористы ИГИЛ активно работают в Юго-Восточной Азии.
 


«Группировка ИГИЛ, потерпев поражение в Сирии, значительно расширила свое присутствие в Юго-Восточной Азии. Лидеры квазигосударства декларируют включение в состав халифата территории Индонезии, Малайзии, Сингапура, Филиппин и частично Таиланда. В качестве передового отряда используются боевики, которые воевали в Сирии и возвращаются на родину, – утверждает Шойгу . – Еще несколько лет назад считалось, что терроризм не представляет серьезной угрозы для стран АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион. – Прим. ред.). В настоящее время в регионе отмечается активность экстремистских организаций, около 60 из которых признаны террористическими».

Сергей Шойгу призвал мировое сообщество использовать российский опыт в борьбе с террористами, поскольку «постепенно происходит формирование устойчивых связей с террористическими группами в других регионах».

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