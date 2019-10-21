Жители домов ЦДС смогут оплачивать квартплату в мобильном приложении

Группа ЦДС

Жители домов, обслуживаемых компанией ЦДС «Управление домами», смогут оплачивать коммунальные услуги через бесплатное мобильное приложение КВАДО.РУ. Сервис доступен с 21 октября.

С помощью бесплатного мобильного приложения КВАДО.РУ жители домов, находящихся в обслуживании компании ЦДС «Управление домами», смогут легко получить информацию о начислениях за жилищно-коммунальные услуги, оплачивать квитанции онлайн, сдать показания счетчиков, оставить заявку для аварийно-диспетчерской службы, отправить сообщения в управляющую компанию, просматривать историю ранее совершенных платежей.

Мобильное приложение КВАДО.РУ позволяет производить оплату за жилые и нежилые помещения, а также парковочные места. Для домов, находящихся в обслуживании компании ЦДС «Управление домами», сервис доступен с 21 октября.

Приложение работает на устройствах на базе операционных систем iOS и Android.

ЦДС «Управление домами» — структурное подразделение одного из крупнейших российских застройщиков — Группы ЦДС.

В состав ЦДС «Управление Домами» входят 8 профессиональных управляющих организаций с большим опытом работы на рынке эксплуатации жилой недвижимости Санкт-Петербурга. Под единым брендом ЦДС «Управление Домами» они обслуживают 60 многоэтажных домов общей площадью свыше 2 млн кв. м, более 220 коммерческих помещений и 35 паркингов, расположенных в разных районах города и области.

Управляющие компании ЦДС оказывают собственникам более 40 000 квартир качественный сервис, придерживаясь оптимальной ценовой политики.

Справка о Группе ЦДС