Пельмени вместо компьютеров. «Теремок» разместит производство на бывшем складе ретейлера «Кей»

Сеть блинных «Теремок» завершила сделку по аренде производственно-логистического комплекса на Репищевой ул., д. 16. Об этом 21 октября сообщила брокерская компания Maris в ассоциации с CBRE.

Площадь фабрики кухни составит 9 тыс. кв. м, что существенно расширит производственные мощности «Теремка» в Северной столице: нынешний производственно-логистический центр занимает 3,7 тыс. кв. м.

По словам Виталия Свидовского, генерального директора сети в Петербурге, производство будет запущено в 2020 году. Там будут выпускаться продукты, которые сейчас «Теремок» заказывает у сторонних заводов. Например, пельмени.

Летом 2019 года «Теремок» сообщал, что в течение года приступит к строительству нового производственного комплекса в Петербурге. Инвестиции в проект составят более 400 млн рублей. Но тогда компания рассматривала район Парнас и планируемый в нём городскими властями кластер общественного питания.

В итоге был выбран комплекс на Репищевой улице в Приморском районе, где ранее располагался склад сети «Кей». Сам ретейлер в начале 2019 года покинул рынок, продав свой розничный бизнес компании DNS.



