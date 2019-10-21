Руководитель санации «Таврического» возглавил Альфа-Банк в Петербурге и Ленобласти

Банкир Илья Злуницын, который руководил процедурой санации банка «Таврический» на посту председателя правления, возглавил Альфа-Банк в Северной столице и Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе банка 21 октября, в обязанности нового управляющего будет входить общее руководство филиалом «Санкт-Петербургский», реализация важных стратегических инициатив на уровне региона, продвижение новых продуктов и услуг, а также взаимодействие с органами власти.

Илья Злуницын родился в 1972 году в Ленинграде. Окончил Северо-Западную академию государственной службы по направлению «Юриспруденция» и Международный Банковский институт по специальности «Арбитражный управляющий». Свою карьеру в банковской сфере начал в 1994 году в петербургском коммерческом банке «Пальмира», впоследствии он продолжил работу в банке «Петровском», филиале «Промрадтехбанка», занимал должность директора представительства «АКБ «Инвестсбербанк» в Петербурге, далее работал директором Санкт-Петербургского филиала КБ «Российский Промышленный Банк».

С 2002 по 2014 году занимал должность регионального директора в ОАО АКБ «РОСБАНК» по Северо-Западу. Позже Илья Злуницын работал директором в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Российский сельскохозяйственный банк». Перед приходом в Альфа-Банк Илья руководил процедурой санации банка «Таврический» на посту председателя правления.



