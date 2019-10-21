Подождите брать ипотеку: насколько подешевеют кредиты на новостях от Набиуллиной

Банк России в лице Эльвиры Набиуллиной допустил более решительное снижение ключевой ставки. Тем, кто собрался брать ипотеку, стоит подождать более выгодных условий, говорят эксперты.

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Доходы населения не растут уже пять лет, и у многих людей попросту не хватает средств, чтобы поддерживать прежний уровень жизни. На этом фоне замедляется инфляция, но замедляется и экономический рост, который ЦБ, как считают эксперты, попытается подстегнуть снижением ставок по кредитам в конце 2019-го и 2020-м году.

Можем действовать более решительно

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на минувшей неделе разоткровенничалась с американскими журналистами из CNBC и заметила, что хотя обычно её ведомство предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, теперь стратегия может измениться.

«Нынешний уровень инфляции немного ниже нашего целевого показателя, он составляет около 3,8%, мы видим, что проинфляционные факторы конца 2018 – начала 2019 исчезли, – сказала она. - Поэтому мы видим, что наша ключевая ставка может быть не только понижена, но мы можем действовать более решительно».

Только 6 сентября Банк России третий раз за год снизил ключевую ставку. Последний раз на уровне нынешних 7% она находилась пять лет назад, и может стать еще ниже. Как объяснил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, Банк России при принятии решения по ставке во главу угла ставит текущий и прогнозный уровни инфляции. К концу 2019 года стало понятно, что он может оказаться ниже ожидаемых 4%.





«Существенное понижение темпов инфляции в этом году продиктовано неожиданно сильным сжатием потребительского спроса. Доходы населения продолжают падать, и у многих людей попросту не хватает средств, чтобы поддерживать прежний уровень жизни, они вынуждены затянуть пояса. В какой-то мере на темпах инфляции сказалось и снижение темпов розничного кредитования. Так или иначе, но на сегодняшний день у Банка России есть все формальные основания для того, чтобы продолжить понижать ключевую ставку, тем более что низкие процентные ставки благотворно сказываются на бизнес-климате, инвестиционной привлекательности страны, провоцируют предпринимателей активней развивать своё дело», – рассказал аналитик.

По его мнению, на ближайшем заседании ЦБ РФ, которое состоится 25 октября, ставка почти наверняка будет понижена. Как минимум на 0,25%. А вот будет ли она понижена сразу на 0,5% и снизит ли регулятор ставку еще раз на декабрьском заседании, пока большой вопрос.

«В Банке России прекрасно понимают, что низкий уровень инфляции сейчас носит не совсем здоровый характер, потому что вызван падением внутреннего спроса из-за никакой покупательной способности населения. Кроме того, четвертый квартал традиционно характеризуется некоторым ускорением темпов инфляции, и не исключено, что к 2020 году мы подойдем все же с цифрами, близкими к тем, что ставились как цель еще в начале года», – отметил Коренев.

Но снижение может продолжиться в 2020 году. При условии, если стоимость энергоносителей не будет существенно меняться, геополитическая обстановка в мире и вокруг России опять не переменится и не будет каких-либо иных экономических шоков. Тогда, по мнению экспертов, можно ожидать, что в течение следующего года последует два-три цикла снижения ключевой ставки.

«Теоретически вполне возможна ситуация, что к концу 2020 года ставка ЦБ опустится до уровня 6,00%. В целом же наиболее вероятен сценарий, при котором сверхвысокими темпами регулятор ставку понижать не будет, и к концу следующего года ключевая ставка окажется в диапазоне 6,0–6,5%», – отметил аналитик «Финам».

Начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский заявил, что в России оптимальный уровень реальной ставки может быть ниже на 2–3%. Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер», считает, что это возможно.





«Мы считаем, что вероятности снижения ключевой ставки на октябрьском заседании на 25 и 50 базисных пункта находятся на одном уровне. В перспективе до конца 2020 года в рамках нашего оптимистичного сценария потенциал снижения ключевой ставки оценивается нами в 5,25–5,5%», – отметил он.

Брать кредит или подождать?

Практический интерес населения и бизнеса к снижению ключевой ставки — дешевеющие кредиты. Банки начнут менять ценники следом за ЦБ.

«Обогнать в этом деле они Банк России не могут – это для них невыгодно в финансовом плане. Отставать же не позволит конкуренция. Так что в случае, если с текущего момента и до конца следующего года регулятор опустит ключевую ставку примерно на 0,75–1,0%, то на столько же должны снизиться и ставки по кредитам в большинстве коммерческих банков», – отметил аналитик ГК «Финам».

Роман Ромашевский, финансовый директор VR_Bank, отметил, что снижение ключевой ставки, как правило, линейно снижает ставки по ипотеке, но с временным лагом 3-5 недель.

«Таким образом, можно ожидать снижения ставок крупных игроков рынка до 8,5–8,7% в конце ноября. На рынок автокредитования ключевая ставка, скорее всего, не повлияет так линейно, поскольку процентная ставка для заемщика сильнее зависит от промоакций, проводимых автодилерами. Потребительские кредиты последнее время показывают снижение ставок, и некоторые игроки даже уходят с рынка, поэтому снижение ключевой ставки также будет не так заметно на фоне остальных факторов», – считает он.

«Полагаем, что до конца 2019 года ипотечные ставки продолжат тяготеть к уровням 9,3–9,6%. В 2020 году, при продолжении движения ключевой ставки к уровню 6%, ставки по ипотеке могут снизиться до уровней 8,7–9%, – отметил Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

Но ждать низкой ставки — как играть в лотерею. Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари», считает, что гарантировать плавное и безостановочное снижение ставок никто, включая Центробанк, не может. В случае каких-то внешних шоков траектория инфляции может измениться, а вслед за этим изменится и процентная политика регулятора.

«Проблема в том, что Банк России ставит значение ставки в серьезную зависимость от показателя инфляции, но в то же время значение инфляции зависит от некоторых факторов, влияние на которые со стороны ЦБ отсутствует или ограничено. Например, в случае значительного падения цен на нефть можно будет ожидать ослабления курса рубля и, соответственно, роста цен на импортируемые товары. Потенциальным заемщикам нужно принимать во внимание как раз эту существующую неопределенность, в первую очередь с внешними факторами. Потенциал снижения ставки в ближайшие месяцы в логике нашего ЦБ ограничен, а вот риски отката ставки назад, к сожалению, существуют», – отметил Сергей Заверский.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»