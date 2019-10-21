Генпрокурор Украины пообещал сократить каждого четвертого подчинённого. И ждёт по этому поводу бунта

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка пообещал провести масштабное сокращение прокуроров. Об этом он рассказал в интервью ICTV, сообщает телеканал NewsOne.

С его слов, общая численность прокуроров в стране уменьшится примерно на 25-30%. Соответственно, минимум каждый четвертый служащий будет уволен.

Рябошапка думает, что в Генпрокуратуре Украины из-за этого может начаться "бунт".

"Это понятный процесс, поскольку люди выходят из зоны комфорта. Второе – люди, которые контролировали этих прокуроров здесь, теряют своих людей в системе", – сказал он.





Именно поэтому он хочет, чтобы на Украине изменили закон о люстрации. Генпрокурор заявил, что Европейский суд по правам человека восстановит многих уволенных, и тогда получится "не большая чистка, а круговорот прокуроров в системе".

Напомним, Генпрокуратуру Украины до прихода к власти нынешнего президента страны Владимира Зеленского возглавлял Юрий Луценко, которого считают причастным к массе коррупционных скандалов в стране. Нынешние киевские власти одним из главных выборных лозунгов провозглашали тотальную борьбу с коррупцией в стране.