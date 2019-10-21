В ожидании гречневой лихорадки. Крупа может подорожать в полтора раза

Чтобы не остаться с пустыми полками, ретейлеры уверяют: они вынуждены принимать новые условия. Производители возлагают надежды на импорт сырья из Китая и обещают не допустить «гречневой лихорадки» 2014 года.

Виктор Коротаев/Коммерсантъ

О том, что цены на гречневую крупу на полках магазинов вскоре начнут расти, «Фонтанке» сообщили участники продовольственного рынка Петербурга. По словам ретейлеров, за последние два месяца они получили от своих поставщиков уже два письма о повышении закупочной стоимости. В среднем продукция должна подорожать на 15-20%, но в некоторых случаях суммарное повышение достигает 50%.

В своих письмах производители и дистрибьюторы ссылаются на дефицит на рынке сырья. Из-за сокращения посевных площадей и низкой урожайности цены на гречиху взлетели на 82%, сообщают они. Чтобы не накапливать убытки, поставщики вынуждены просить ретейлеров принять новые условия.

Сильнее всего подорожает сама гречка и гречневые хлопья. К примеру, ТД «Алтайская сказка» уведомила своих контрагентов, что ее продукция вырастет в цене на 20% с октября и 30% с ноября (копия письма есть в распоряжении «Фонтанки»). Стоимость продуктов, имеющих данную крупу с своем составе, тоже увеличится. Например, у смесей типа «4 злака» – на 10 и 15%, у хлопьев из нескольких видов злаков на 2-10% и 4-15% соответственно.

Получение таких писем «Фонтанке» подтвердили как федеральные ретейлеры («Лента», X5 Retail Group), так и местные («Реалъ»). Предстоящее повышение розничных цен компании не комментируют, ссылаясь на запрет ФАС. По их словам, пока новые условия рассматриваются.





«Мы ведем переговоры с теми поставщиками, которые предложили повышение закупочных цен. Итоговое решение и, соответственно, влияние на полочную цену зависит от экономической обоснованности изменения стоимости у каждого партнера», – прокомментировали в X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). «Реалъ» получил уведомления от нескольких поставщиков и решил запросить расценки у остальных, чтобы принять решение.

Неофициально, продавцы открыто признают: скорее всего, они будут вынуждены принять повышение. «Такие письма прислали абсолютно все, включая крупнейших поставщиков – «Мистраль», «Агро-Альянс» и других. Если мы не согласимся, отгрузки прекратятся», – прокомментировали в одной из крупных сетей Северной столицы.

Крупнейшие производители подтверждают: это неизбежно. Посевные площади, по разным оценкам, сократились в стране на 18-22%. «В сезоне-2018/19 производство гречки снизилось с 506 тысяч тонн до 467 тысяч тонн», – говорит исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Но пока рост цен основан на прогнозах: уборочная кампания по гречихе в Алтайском крае (а там собирают половину урожая в России) еще не закончена. Пеняют производители и на погоду: в этом году, говорят, посевная там началась значительно позже, чем в 2018 году из-за холодного мая. Летом погода тоже не баловала такошних фермеров. Засуха и аномально высокие температуры на территории региона сократили урожай до 6?8 центнеров с гектара (в 2018 году этот показатель достигал 18, передает портал «Тайга.инфо»).

"В перспективе ближайших месяцев такая ситуация будет сохраняться, и в дальнейшем распространится ее влияние и на потребительский рынок, — считает заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова.- Но есть и хорошая новость: цены на пшено и и рис будут падать".

В рознице Петербурга цены пока стабильны, но в опте тонна гречневой крупы первого сорта в Европейской части России стоит уже 43 тысячи рублей, тогда как еще месяц назад – 28 тысяч, а в октябре 2018-го – 18-19 тысяч. В сетях сейчас стоимость упаковки 800-900 гр составляет около 40 рублей, по акции — около 30 рублей.

Несмотря на то, что сокращение посевов и неурожай являются объективными причинами, дефицит в опте отчасти создан искусственно, признают участники рынка. «Поставщики и трейдеры придерживают продукцию, чтобы подзаработать», – рассказал один из ретейлеров. Впрочем, в такой ситуации нет ничего необычного: когда в прошлом году случился рекордный улов лососевых, часть продукции тоже осела на складах — чтобы не допустить снижения стоимости из-за переизбытка.





Для производителей такая рыночная ситуация — шанс улучшить рентабельность. Два предыдущих сезона они работали с большими убытками из-за перепроизводства и низких цен, отмечает Востриков.

Розничные сети обещают не допустить дефицита и резкого подорожания. По их словам, они могут одобрить поставщикам лишь частичное повышение. Кроме того, рост цен на полках будет происходить поэтапно, чтобы не отпугнуть клиентов.

По мнению Дмитрия Вострикова, повышение стоимости будет сдерживаться покупательской способностью населения. «Участники рынка понимают, что в случае сильного подорожания потребители будут переключаться на другие виды круп и/или макароны», – говорит он. Во-вторых, у рынка существует «резерв» в виде импорта гречихи из Китая. «Эти факторы позволят стабилизировать ситуацию и должны привести к тому, что цена достигнет некого разумного равновесия», – отмечает глава ассоциации.

В 2014 году известие о неурожае и предстоящем подорожании крупы на 20-50% спровоцировало настоящую "гречневую лихорадку". Люди бросились скупать продукт впрок, буквально за несколько дней опустошив полки. Петербургские ретейлеры тогда были вынуждены ограничивать отпуск пятью пачками в одни руки, чтобы избежать спекуляций.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»