Апарт-комплекс Start: от фундамента к первому этажу

ПСК

На строительной площадке апарт-комплекса Start, который ГК «ПСК» возводит на пр-те Энгельса, завершается нулевой цикл.

На месте второй секции будущего здания установлены сваи, заливается фундамента плита и стены подвала. Тем временем, работы в первой и третьей секциях уже вышли на этап возведения первого этажа.

— Сейчас на площадке работает два подъёмных крана и первый этаж уже видно через забор. Мы выполнили гидроизоляцию и утепление готовых наружных стен. Вместе с этим завершаем фундамент второй секции и готовимся устанавливать третий кран. После чего начнём заливать стены и перекрытия. Каждый месяц здание будет расти на несколько этажей, — рассказывает руководитель проекта.

Планируется, что к концу этого года здание Start будет поднято до четвёртого этажа. Масштабы строительства огромны: общая площадь Start 72 600 кв. м. Это крупнейший проект ПСК. Ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2021 года.

Стоимость апартаментов в Start начинается от 1,4 млн руб. Ипотеку на апартаменты в Start предлагают сразу пять банков. Кроме этого действует рассрочка от застройщика.

Подробности о лотах в продаже и условиях покупки в офисе продаж напротив метро «Парнас», а также по телефону (812) 210-26-05. В офисе продаж и на сайте ведётся прямая трансляция со строительной площадке.

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/