Апарт-комплекс Like от ГК «ПСК» готов к вводу в эксплуатацию

ПСК

Эксперты Госстройнадзора провели большую часть проверок апарт-комплекса Like. Помимо соответствия здания проекту, проверяется работоспособность его систем и подключений к городским сетям.



Сейчас идёт предварительный осмотр апартаментов дольщиками, который завершится в ноябре. Уточнить дату предварительного осмотра апартамента можно на сайте через онлайн-форму, указав имя собственника и номер ДДУ. Сразу после ввода Like в эксплуатацию собственники будут приглашены для подписания акта приёмки-передачи и получения ключей.



Собственная инфраструктура комплекса также полностью готова. Фитнес-центр с бассейном, кафе, ресторан и коворкинг укомплектованы и готовы к приёму гостей. В ближайшее время на первом этаже откроется салон красоты, аптека и детский центр. Таким образом, в Like будет представлены все запланированные сервисы, которые начнут работу вместе с началом заселения.



В продаже остаются последние апартаменты различных планировок, в том числе видовые на последних этажах.



Подробности о планировках, ценах и способах покупки у персональных менеджеров по телефону (812) 640-38-38. А также в отделе продаж, рядом с построенным апарт-комплексом.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents