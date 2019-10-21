Один из каршерингов начал распродавать свои машины. Завлекает ценами

Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал предлагать пользователям приобрести автомобили из своего парка. Пока это Smart 2016 года выпуска.

Как сообщает 21 октября РБК, информация о продаваемой машине и её цена (как обещают в компании, ниже средней на вторичном рынке) будут появляться в приложении YouDrive, там можно и оставить заявку. В рамках аренды «покупатель сможет сам оценить состояние автомобиля и провести полноценный тест-драйв», отмечают в YouDrive.

Сервис собирается избавляться не от всего своего парка – сейчас это около 2 тысяч автомобилей Smart, Mercedes А-класс, MINI Cooper, BMW Active Tourer, BMW X2, Nissan X-trail, Nissan Qashqai, электромобили BMW i3. Продавать планируется только те машины, которые отработали три года в каршеринге и «в любом случае должны быть реализованы».

Эксперты рынка уверены, что найти покупателя на такие машины будет сложно, пишет РБК. Среди рядовых автомобилистов, отметим, бытует мнение о том, что пользователи каршеринга относятся к машинам не слишком аккуратно.





В 2018 году выручка ООО «Новые транспортные системы» (НТС), которое работает под брендом YouDrive, составила 787,4 миллиона рублей, информирует РБК со ссылкой на СПАРК. Как и другие сервисы каршеринга, компания была убыточной: по итогам прошлого года её чистый убыток составил 82,2 миллиона рублей.