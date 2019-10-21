Комитет Госдумы одобрил проект бюджета на 2020 год. Самые большие траты на оборону, правоохрану и социалку

Комитет российской Госдумы по бюджету и налогам одобрил проект федерального бюджета на следующий год, который рассмотрят на заседании 23 октября.

«Согласно проекту, доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,379 триллиона рублей (из них нефтегазовые – 7,472 триллиона рублей, ненефтегазовые – 12,907 триллиона)», – сообщает 21 октября ТАСС.

Расходы на следующий год оцениваются в 19,503 триллиона рублей, что делает бюджет профицитным. Самыми крупными статьями расходов станут социальное обеспечение, национальная оборона и безопасность, а также правоохранительная деятельность. На социальную сферу в 2020-м направят 5,010 триллиона рублей, а в 2021-м эта статья расходов вырастет до 5,046 триллиона.

Важным направлением бюджета станут также национальные проекты, на которые выделят почти 1,982 триллиона рублей, что на 10% больше по сравнению с 2019-м.





Минэкономразвития ожидает, что инфляция в следующем году составит 3%.

Ранее Банк России, Общественная палата и субъекты РФ вынесли положительное заключение на проект бюджета. Премьер-министр Дмитрий Медведев заверил, что бюджет будет профицитным и «с приличным запасом прочности». Счетная палата, в свою очередь, раскритиковала проект, отметив, что в нем якобы наблюдается недофинансирование образования и здравоохранения.