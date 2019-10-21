Жилой комплекс «Новое Купчино» аккредитован по программе военной ипотеки

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Первый этап строительства жилого комплекса комфорт-класса «Новое Купчино», который возводится компанией «Строительный трест» во Фрунзенском районе, аккредитован Банком ДОМ.РФ в рамках программы «Военная ипотека» для военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы.

Согласно условиям программы, процентная ставка на покупку квартиры в ЖК «Новое Купчино» – от 9,1% годовых. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 2 757 977 рублей. Первоначальный взнос – от 20%. Срок кредитования – от 36 месяцев по последнее число в соответствии со свидетельством участника НИС. Документооборот с ФГКУ «Росвоенипотека» берет на себя Банк ДОМ.РФ.

Также военнослужащие – участники НИС могут воспользоваться программой «Семейная ипотека для военнослужащих» от Банка ДОМ.РФ. Данная программа действует для тех, у кого в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. В этом случа ставка кредитования составит от 4,9% годовых. Первоначальный взнос – от 20%. Максимальная сумма кредита – 4 073 000 рублей.

Жилой комплекс комфорт-класса «Новое Купчино» от компании «Стротельный трест» возводится на пересечении Малой Бухарестской улицы и Дунайского проспекта в шаговой доступности от парков Интернационалистов и Героев-Пожарных. В настоящий момент продажи открыты в двух строящихся очередях, рассчитанных на 1 312 квартир. Стоимость квадратного метра – от 101 500 рублей. Также на участке, прилегающем к территории застройки, запланировано возведение детского сада на 310 малышей.

Расположение комплекса отличает развитая транспортная и социальная инфраструктура. В непосредственной близости от ЖК «Новое Купчино» располагается пять детских садов и три школы.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте дом.рф или в отеделе продаж компании «Строительный трест» по телефону: (812) 331-2000.

АО «Банк ДОМ.РФ».Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru