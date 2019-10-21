Краш-погоня на Садовой лишила инспектора Балтийской таможни прав, работы и денег. Он не в обиде

кадр из видео/YouTube/Дорожный инспектор

Автор погони на трехколесном «Кадиллаке» по центру Петербурга Эрик Файзуллин лишен прав по суду. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 21 октября, материалы в отношении Файзуллина рассматривали в суде Невского района.

«Мировой судья участка №132 вынес постановление о привлечении к административной ответственности Файзуллина за административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 12.26 КоАП. Водитель, управлявший автомобилем с признаками опьянения, 20 сентября 2019 года по адресу улица Ивановская, дом 32, не выполнил законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Файзуллин вину признал. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1,5 года», – говорится в сообщении пресс-службы.

Эрик Файзуллин в разговоре с «Фонтанкой» уточнил, что его привлекли к ответственности за то самое злоключение на Садовой улице, где он, потеряв колесо своего «Кадиллака», уходил от нарядов ДПС.





«С Садовой меня доставили для медосвидетельствования, и я отказался его проходить», – добавил правонарушитель.

На Ивановской находится экспертный отдел городского межрайонного наркологического диспансера № 1.

Файзуллин без ропота принял решение суда. Из положительных моментов он ранее отмечал, что не был под наркотическим «кайфом» и никого не убил во время лихого заезда.

До погони Файзуллин работал инспектором Балтийской таможни. После огласки он написал заявление и уволился, сообщили «Фонтанке» в ведомстве.

Сегодня, 21 октября, мировой судья другого участка, в Адмиралтейском районе, рассмотрит еще одно дело Файзуллина. Незадолго до погони по Садовой, 8 сентября, его остановили на набережной Фонтанки,165, с признаками опьянения, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УГИБДД Петербурга и области, и он тоже отказался от освидетельствования.