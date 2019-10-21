Патрульные катера ВМС США через год доплыли до Украины

Старые патрульные катера ВМС США типа Island через год доплыли до Украины , их доставило в порт Одессы судно Ocean Freedom, сообщила в Facebook 21 октября пресс-служба украинских военно-морских сил ВС.

"Сегодня, 21 октября, на борту судна Ocean Freedom в Одессу прибыли катера типа Island Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск". Дооборудованные катера украинских ВМС, пройдя ряд успешных испытаний и преодолев тысячи миль, прибыли в Одесский морской торговый порт. Сейчас катера проходят этап разгрузки и подготовки к эксплуатации после длительной транспортировки", – говорится в сообщении ВМС в Facebook.

Их передачу Украине использовал в своей неудачной выборной кампании экс-президент Пётр Порошенко, лично присутствовавший на церемонии в Балтиморе. Тогда Береговая охрана США передала Киеву списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. Ранее командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко сообщал, что Украина рассчитывает получить катера к сентябрю 2019 года. Военно-морские силы Украины занимались подготовкой экипажей для катеров.

По данным пресс-службы, после выгрузки катера будут отбуксированы в военно-морскую гавань. "По завершении работ по приведению в готовность, катера типа Island, под командованием уже украинского экипажа, начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей", – добавили в ВМС.





USCGC Drummond и USCGC Cushing – катера береговой охраны, способные развивать скорость до 56 км/ч. Время автономного плавания — шесть дней. Экипаж состоит из 18 человек. Корабли списали в 2017 году.