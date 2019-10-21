Миллионные штрафы за нарушения «дня тишины» в России заплатят иностранные СМИ. Поправки в законы торопятся принять, пока идет проверка работы «Медузы» и «Русской службы Би-би-си» 8 сентября

В тысячу раз хотят поднять сумму штрафов за нарушения и агитацию во время дня тишины в России для журналистов, работающих на зарубежные СМИ. Сейчас отдельного наказания для таких изданий нет.

Поправки, повышающие суммы с 1–2,5 тыс. руб. для обычных людей и 2–5 тысяч для должностных лиц до 2,3–3,5 млн руб., планируется внести в несколько федеральных законов, цитирует комментарий зампреда фракции «Единой России», члена совета Госдумы Адальби Шхагошева «Коммерсант».

Так, в законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» появится понятие «иностранные СМИ» – издания, имеющие регистрацию за рубежом, как, например, «Медуза».

А в статью 5.11 КоАП (проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом) внесут изменения, и штраф для юрлиц увеличится в среднем до 2,5 миллионов, или «4% от суммы выручки оборота продукции СМИ за год их деятельности».





В Госдуме торопятся принять поправки до конца расследования работы за день и в день выборов 8 сентября 2019 года изданий «Медуза», «Русская служба Би-би-си», «Радио Свобода», «Настоящее время», «МБХ Медиа» и «Голос Америки». За месяц работы депутаты нашли «нарушения», правда, не озвучили какие.

Сейчас в нижней палате парламента говорят о массовости и отсутствии «законодательных норм», которые позволяют «медиаресурсам халатно относиться ко всей системе власти».