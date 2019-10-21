«Алмаз – Антей» передал Минобороны России полк ЗРС С-400 «Триумф»

«Алмаз – Антей» передал Минобороны России второй в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Торжественная церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

При передаче представителям Минобороны России техника выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. По результатам стрельб техника отработала без замечаний, приёмо-сдаточные испытания прошли успешно. Специалисты концерна сопровождали действия представителей госзаказчика от начала стрельб вплоть до их завершения.

«В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 «Триумф». Это полк «четырехсотки» укрупненного состава», – отметил генеральный директор концерна Ян Валентинович Новиков.

Глава холдинга подчеркнул, что безусловное и своевременное выполнение контрактных обязательств является для концерна задачей первоочередной важности.

ЗРС С-400 «Триумф» разработки и производства концерна «Алмаз – Антей» предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. На предприятиях холдинга трудятся около 130 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

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