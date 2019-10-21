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21.10.2019 11:24
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Эксгумацию останков испанского диктатора Франко назначили на 24 октября

Перенос останков испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975) из монументального комплекса "Долина павших" близ Мадрида состоится 24 октября. Об этом 21 октября сообщает EL MUNDO со ссылкой на заявление испанского правительства.

 

"В четверг, 24 октября, состоится эксгумация и перезахоронение Франсиско Франко. Процедура пройдет в присутствии семьи диктатора. Останки будут переданы на муниципальное кладбище Эль-Пардо в Мадриде", – сообщается в документе.

Эксгумация диктатора стала одной из первых инициатив, озвученных социалистическим правительством практически сразу после прихода к власти летом 2018 года. Для этого кабмин одобрил декрет, который подразумевал внесение определенных изменений в закон об исторической памяти. В частности, согласно идее правительства, в "Долине павших" могут быть похоронены лишь погибшие во время испанской гражданской войны. Франко умер значительно позже этого конфликта.


Семья диктатора настаивала на переносе останков в склеп собора Альмудена в Мадриде. Против этого места выступили власти Испании, поскольку, по их мнению, этот шаг может привести к нарушениям общественного порядка.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год.

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