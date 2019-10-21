В Турине горит памятник архитектуры, охраняемый ЮНЕСКО

В итальянском Турине горит памятник архитектуры, охраняемый ЮНЕСКО, пожар вспыхнул 21 октября утром в здании королевских конюшен Cavallerizza Reale, сообщает телеканал Rainews24.

Огонь распространился на всю крышу исторического здания, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Le toit de la Cavallerizza Reale de Turin, patrimoine Unesco, est parti en flamme dans la nuit.https://t.co/jlQVgTQ9C0#unesco #torino #cavallerizzareale — B. Italie by Sandrine Ferri (@sandrine_ferri) 21. Oktober 2019

На месте работают шесть пожарных команд. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, его причины пока неясны. В историческом здании в последние годы располагался общественный культурный центр.



