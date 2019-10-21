Кремль отказался комментировать сбой при пуске ракеты с подводного ракетоносца

Вопрос о якобы случившейся во время учений «Гром-2019» нештатной ситуации стоит адресовать в Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вопрос в Минобороны», — приводит РИА Новости его ответ на просьбу прокомментировать сообщения, которые ранее появились в СМИ.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что в ходе военно-стратегических учений «Гром-2019» произошла нештатная ситуация – атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» не произвел пуск второй ракеты и вернулся с ней на базу.

Эксперты издания предположили, что такая ситуация могла возникнуть из-за отказа некоторых систем подлодки. Отмечалось, что «Рязань» является последней субмариной проекта 667БДР «Кальмар»: все остальные суда этого типа были утилизированы либо ожидают утилизации.



