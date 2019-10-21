РСТИ открывает продажи в элитном ЖК «11» на Красной Пресне

РСТИ (Росстройинвест)

Петербургский строительный холдинг РСТИ сегодня, 21 октября, открывает продажи в элитном жилом комплексе «11» на Звенигородском шоссе в Москве.

Свой флагманский проект девелопер реализует с помощью брокера Kalinka Realty через эскроу-счета в Банке ВТБ. Общий объём инвестиций в реализацию ЖК «11» оценивается в 3,6 млрд.руб. Ввод в эксплуатацию намечен на II квартал 2021.

ЖК «11» на Звенигородском шоссе, 11 – это элитный жилой комплекс камерного типа, спроектированный архитектурным бюро «Меганом» под руководством Юрия Григоряна. Две башни цвета слоновой кости высотой в 16 и 17 этажей будут объединены общим стилобатом, где разместятся фитнес-клуб с бассейном и SPA-зоной, детский клуб, ресторан и фудмаркет. Общая площадь всего комплекса составит около 26 тыс.кв.м.

Архитектурная гордость проекта – фасадные панели из фибробетона, созданные по авторскому эскизу Юрия Григоряна специально для ЖК «11». «Скульптурные» волны по всей поверхности панели создадут на фасадах причудливые узоры, сложенные из множества оттенков падающего на них света.

РСТИ (Росстройинвест)

В ЖК «11» будет всего 88 квартир и 2 роскошных пентхауса, а также двухуровневый подземный паркинг на 158 мест. Бесспорное архитектурное преимущество проекта – двух-, трёх- и четырёхсторонняя ориентация квартир, благодаря чему полностью раскрывается видовой потенциал локации. Уличное пространство ЖК «11» выполнено в форме амфитеатра со стороны Звенигородского шоссе, что стало возможным благодаря естественному перепаду рельефа на застраиваемом участке.

Напомним, что в феврале 2019 года Банк ВТБ предоставил холдингу РСТИ кредитную линию с лимитом 2,8 млрд рублей сроком на три года для реализации проекта ЖК «11». Строительные работы на площадке начались в июле 2019 года. Ввод в эксплуатацию запланирован на II квартал 2021 года.

ЖК «11» – первый проект строительного холдинга РСТИ на рынке Москвы. За 18 лет работы в Петербурге и Ленинградской области компания построила более 1,5 млн.кв.м. жилой, коммерческой и социальной недвижимости разных классов.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

ЖК «11» – застройщик АО «Хлебозавод № 16 (специализированный застройщик)», проектная декларация на сайте наш.дом.рф