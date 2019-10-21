Многодетному отцу за удар по ОМОНовцу на матче «Зенита» присудили штраф

За месяц Петроградский районный суд рассмотрел дело третьего фаната «Зенита», участвовавшего в конфликте со спецназом в перерыве игры с «Краснодаром» на «Газпром Арене» в Петербурге вечером 3 августа. Как и «коллега» Антонов, Артем Прохоров отделался штрафом.

Как сообщает 21 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ), но учли, что он многодетный отец и полностью признал вину. Прохорова обвиняли в нанесении одного удара в области лица полицейского оперативного взвода 3-го оперативного батальона ОМОН Росгвардии.

За это ему предстоит выплатить штраф в 20 тысяч рублей.

Ранее Антонов за удар по воздуху в районе головы спецназовца получил штраф в 15 тысяч. А вот Денис Первачук за удар по лицу сотрудника Росгвардии проведет, если не выиграет апелляцию, год в колонии-поселении.



