Садик и школа – аргумент в пользу застройщика

Кроме локации, цены и планировок наличие рядом со своим будущим домом образовательных учреждений: школ и детских садов – весомый аргумент в пользу застройщика при выборе квартиры. А для семьи с детьми этот критерий становится одним из ключевых.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Городу и области не всегда хватает ресурсов, чтобы успевать создавать социальные объекты при бурном росте жилой застройки в уже сформированных районах и при образовании новых жилых массивов. Это требует финансовых вливаний и занимает большое количество времени. Поэтому в выигрыше на фоне своих конкурентов оказываются застройщики, взявшие на себя ответственность и обязательства по созданию собственных детсадов и школ в рамках своих комплексов. Именно таким застройщиком является компания «Строительный трест», возводящая свои проекты либо в локациях, полностью обеспеченных инфраструктурой, либо создавая необходимые социальные объекты.

Компания «Строительный трест» всегда подчеркивала свою ориентированность на семейного покупателя, с детьми. Именно поэтому, например, в квартирографии их проектов не предусмотрено студий, часто используемых для временного проживания, а дворовая территория и инфраструктура сформированы с учетом потребностей разных членов семьи – от взрослых и пожилых до самых маленьких.

На новых территориях в рамках проектов комплексного освоения компания «Строительный трест» полностью берет на себя формирование социальной инфраструктуры, которой растущим районам так не хватает. Как правило, в крупных проектах «Строительного треста» инфраструктура возводится параллельно со строительством жилья, поэтому необходимых для жизни объектов новоселам не приходится долго ждать.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Например, скоро в ЖК NEWПИТЕР введут в эксплуатацию общеобразовательную школу на 550 учеников. Здесь будет 22 учебных класса, спортивный и актовый залы, медицинский кабинет и столовая. На пришкольной территории предусмотрены игровые площадки для детей разных возрастов, а также спортивная зона с универсальной площадкой для игры в настольный теннис и стадионом с беговыми дорожками, ямой для прыжков в длину и полосой препятствий. Компания планирует передать объект на баланс муниципалитета в обмен на налоги, также как и детский сад, который был сдан в 2016 году. Садик на 145 детей был построен и открыт, когда в проекте было заселено всего первые четыре дома. Сегодня в квартале построено уже более 120 тысяч кв. м жилья.

В планах также и скорое появление детского сада в ЖК «Капитал». Это пристроенный детский сад на 150 детей, который возводится в составе нового лота 7-21. На территории комплекса уже работает школа на 1 600 учеников, которую «Строительный трест» возвел совместно с партнером – компанией «Отделстрой». Это одно из самых больших на северо-западе общеобразовательных учреждений. К тому же школа является пилотным объектом проекта «Школа – технопарк», где параллельно с учебным процессом школьники занимаются научными исследованиями и собственными изобретениями.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Если говорить о развитых районах в городе, в которых компания ведет строительство, в 2018 году в составе жилого комплекса OSTROV на Петровском острове был открыт муниципальный детский сад на 75 малышей. Детский сад расположен на первом этаже дома, здесь организованы детские игровые комнаты, медицинский и процедурный кабинеты, лего-комната и спортивно-музыкальный зал. Помимо этого, компания провела реконструкцию нового корпуса школы №51 на Крестовском острове, в котором сегодня учатся школьники 8-11 классов. Помещения школы оборудованы по последнему слову техники. Особое внимание уделялось профильным кабинетам – химии, физики, информатики. Во всех классах установлены современные интерактивные доски, ноутбуки и компьютеры. На территории школы организовано сразу несколько спортивных площадок, чтобы школьники могли заниматься теннисом, волейболом и баскетболом.

Во Фрунзенском районе, где компания сегодня возводит жилой комплекс комфорт-класса «Новое Купчино» также предполагается строительство современного детского сада на 310 малышей. Рядом с комплексом расположено три школы и пять детских садов, но поскольку население района растет, компания взяла на себя обязательства по созданию еще одного детского сада.

Принцип параллельного возведения социальной инфраструктуры с жильем можно назвать одним из основных в современном жилищном строительстве и в развитии города в целом. Только при гармоничном развитии всех элементов – от благоустройства территории до садиков и школ – проект можно назвать целостным и благоприятным для полноценного комфортного проживания.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»





ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "OSTROV" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru