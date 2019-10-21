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Бизнес-трибуна
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21.10.2019 10:38
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Садик и школа – аргумент в пользу застройщика

Кроме локации, цены и планировок наличие рядом со своим будущим домом образовательных учреждений: школ и детских садов – весомый аргумент в пользу застройщика при выборе квартиры. А для семьи с детьми этот критерий становится одним из ключевых.

Садик и школа – аргумент в пользу застройщика

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Городу и области не всегда хватает ресурсов, чтобы успевать создавать социальные объекты при бурном росте жилой застройки в уже сформированных районах и при образовании новых жилых массивов. Это требует финансовых вливаний и занимает большое количество времени. Поэтому в выигрыше на фоне своих конкурентов оказываются застройщики, взявшие на себя ответственность и обязательства по созданию собственных детсадов и школ в рамках своих комплексов. Именно таким застройщиком является компания «Строительный трест», возводящая свои проекты либо в локациях, полностью обеспеченных инфраструктурой, либо создавая необходимые социальные объекты.

Компания «Строительный трест» всегда подчеркивала свою ориентированность на семейного покупателя, с детьми. Именно поэтому, например, в квартирографии их проектов не предусмотрено студий, часто используемых для временного проживания, а дворовая территория и инфраструктура сформированы с учетом потребностей разных членов семьи – от взрослых и пожилых до самых маленьких.

На новых территориях в рамках проектов комплексного освоения компания «Строительный трест» полностью берет на себя формирование социальной инфраструктуры, которой растущим районам так не хватает. Как правило, в крупных проектах «Строительного треста» инфраструктура возводится параллельно со строительством жилья, поэтому необходимых для жизни объектов новоселам не приходится долго ждать.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Например, скоро в ЖК NEWПИТЕР введут в эксплуатацию общеобразовательную школу на 550 учеников. Здесь будет 22 учебных класса, спортивный и актовый залы, медицинский кабинет и столовая. На пришкольной территории предусмотрены игровые площадки для детей разных возрастов, а также спортивная зона с универсальной площадкой для игры в настольный теннис и стадионом с беговыми дорожками, ямой для прыжков в длину и полосой препятствий. Компания планирует передать объект на баланс муниципалитета в обмен на налоги, также как и детский сад, который был сдан в 2016 году. Садик на 145 детей был построен и открыт, когда в проекте было заселено всего первые четыре дома. Сегодня в квартале построено уже более 120 тысяч кв. м жилья.

В планах также и скорое появление детского сада в ЖК «Капитал». Это пристроенный детский сад на 150 детей, который возводится в составе нового лота 7-21. На территории комплекса уже работает школа на 1 600 учеников, которую «Строительный трест» возвел совместно с партнером – компанией «Отделстрой». Это одно из самых больших на северо-западе общеобразовательных учреждений. К тому же школа является пилотным объектом проекта «Школа – технопарк», где параллельно с учебным процессом школьники занимаются научными исследованиями и собственными изобретениями.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Если говорить о развитых районах в городе, в которых компания ведет строительство, в 2018 году в составе жилого комплекса OSTROV на Петровском острове был открыт муниципальный детский сад на 75 малышей. Детский сад расположен на первом этаже дома, здесь организованы детские игровые комнаты, медицинский и процедурный кабинеты, лего-комната и спортивно-музыкальный зал. Помимо этого, компания провела реконструкцию нового корпуса школы №51 на Крестовском острове, в котором сегодня учатся школьники 8-11 классов. Помещения школы оборудованы по последнему слову техники. Особое внимание уделялось профильным кабинетам – химии, физики, информатики. Во всех классах установлены современные интерактивные доски, ноутбуки и компьютеры. На территории школы организовано сразу несколько спортивных площадок, чтобы школьники могли заниматься теннисом, волейболом и баскетболом.

Во Фрунзенском районе, где компания сегодня возводит жилой комплекс комфорт-класса «Новое Купчино» также предполагается строительство современного детского сада на 310 малышей. Рядом с комплексом расположено три школы и пять детских садов, но поскольку население района растет, компания взяла на себя обязательства по созданию еще одного детского сада.

Принцип параллельного возведения социальной инфраструктуры с жильем можно назвать одним из основных в современном жилищном строительстве и в развитии города в целом. Только при гармоничном развитии всех элементов – от благоустройства территории до садиков и школ – проект можно назвать целостным и благоприятным для полноценного комфортного проживания.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»


ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "OSTROV" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

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