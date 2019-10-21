Российские туристы хотят встретить Новый год без снега

Граждане России уже начали планировать свой новогодний отдых: большинство останутся в России, однако объем продаж зарубежных туров продолжает расти.

«Подавляющее большинство граждан России встретят Новый, 2020-й, год в кругу семьи, друзей и знакомых – из года в год соцопросы показывают эту картину. Среди тех, кто все же решит отправиться в поездку, большинство выберет путешествие по России. <...> В отличие от российского сегмента, бронирование туров за границу на Новый год сейчас демонстрирует гораздо более яркую тенденцию, чем в прошлом году», – сообщает 21 октября ассоциация туроператоров России со ссылкой на игроков рынка.







В этом году самым популярным местом для встречи зимних праздников вне РФ станет Таиланд. Азиатское королевство удерживает лидерство из года в год. На втором месте – Объединенные Арабские Эмираты, которые все активнее привлекают российских туристов. У некоторых операторов ОАЭ даже опережает по продажам Таиланд. Конкурентом лидеров рейтинга за кошельки россиян станет Турция, которая продемонстрировала «самый впечатляющий рост из всех направлений». Кроме того, туристы из РФ стали проявлять интерес и к Кубе, и к Доминикане, которые оказались в пятерке популярных направлений. Рост также показывает и сосед Таиланда по АСЕАН – Вьетнам, который пока не может предложить столь же выгодные цены. В десятку попали индийский Гоа, Шри-Ланка, индонезийский Бали и Мальдивы.

Европа уже не так интересна из-за своей дороговизны и виз. Как и раньше, россияне смотрят в сторону Чехии, Финляндии и прибалтийских республик.

«Шансы поймать горящее предложение в этом году низки как никогда», – предупреждает АТОР.



