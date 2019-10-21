Из окна на Бабушкина выпала женщина. Её мог «подтолкнуть» сосед по коммуналке

В тяжёлом состоянии госпитализирована жительница Невского района Петербурга. Пострадавшую нашли под окнами хрущевки, она не ладила с соседом.

Как стало известно «Фонтанке» 21 октября, накануне вечером прохожий заметил упавшую с высоты женщину у 11-го дома по улице Бабушкина. Очевидец вызвал на место скорую и полицию. Медики отвезли в больницу 39-летнюю горожанку. Её состояние оценили как тяжёлое.

Полицейские предполагают, что оказаться на улице ей помог 24-летний сосед по коммуналке. Мужчину задержали, ранее он привлекался к административной ответственности за распитие в общественных местах.



