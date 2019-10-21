«Красная гвардия» стала лидером по пробкам. Очередные ограничения вызвали коллапс на Ржевке

Утром 21 октября непросто оказалось добраться до работы жителям Красногвардейского района Санкт-Петербурга. К ограничениям на шоссе Революции добавилось ДТП на Охте, «опасное, но к деньгам». Крупнейшая утренняя пробка – тоже там.

На Ржевке транспортный коллапс, по словам читателей «Фонтанки», спровоцировало закрытие двух полос на шоссе Революции. По данным ГАТИ, на участке от Уманского переулка до улицы Химиков до 23 ноября ограничено движение из-за прокладки электрокабеля компанией «Ленэнерго», а на участке от улицы Петра Смородина до Бокситогорской до 20 ноября – в связи с размещением временных ограждений ОАО «РЖД», ремонтирующим мост.

Сервис «Яндекс.Пробки» назвал шоссе Революции и Рябовское шоссе самыми загруженными улицами за утро – 10 баллов в центр, что на 5 баллов выше обычного. Далее идут Индустриальный проспект и проспект Большевиков к Октябрьской набережной (9 баллов, что на 4 балла выше обычного) и они же к Шафировскому (7 баллов, что на 2 балла выше обычного), затем Гражданский проспект в центр (8 баллов).





Ещё один сложный участок в Красногвардейском районе – подъезд к Большеохтинскому мосту, там движение сегодня утром затруднило ДТП с участием цистерны и легковой машины. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» шутят, что ситуация опасная, но такая авария – к деньгам, подразумевая, что грузовик является ассенизаторской машиной.

В соседнем Калининском районе в «сводку ДТП» попала знаменитая Замшина улица. Там, по словам читательницы «Фонтанки» Ольги, образовался «паровозик из-за сломанного сцепления маршрутки».

В целом максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 21 октября составила обычные для этого времени суток осенью 7 баллов. Пробка в Красногвардейском районе стала лидером в топ-5 утренних пробок – 7,3 километра по Колтушскому шоссе, проспекту Косыгина, Заневскому проспекту и проспекту Энергетиков от КАД до Якорной улицы.

Следующие четыре крупнейшие пробки: