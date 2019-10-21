«Экономическим рублем» по нарушениям в Интернете. Роскомнадзор признал блокировки неэффективными

От мер по блокировке к применению штрафов готовы перейти власти России для регулирования российского Интернета. Об этом 21 октября сообщил ТАСС в кулуарах 6-й всемирной конференции по управлению Интернетом в Учжэне на востоке Китая глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«В настоящее время в РФ проходит обсуждение законопроекта, который предписывает достаточно серьезные штрафы для компаний, которые не соблюдают законодательство в области регулирования Интернета. Мне кажется, это очень серьезный и эффективный шаг вперед. Если мы еще несколько лет назад говорили о том, что нарушители должны быть заблокированы, то теперь, мне кажется, есть более цивилизованный и эффективный метод, когда его наказывают «экономическим рублем» – таким образом мы добиваемся, чтобы он соблюдал местное законодательство», – заявил чиновник.







Российские власти обладают набором необходимых инструментов для защиты интересов пользователей РФ от влияния зарубежных и местных недостоверных и вредоносных источников информации, уверен Жаров.

По словам Жарова, позиция РФ при решении проблем регулирования Интернета довольно последовательна. Он уточнил, что перспективы создания каких-либо глобальных специальных структур по урегулированию Интернета – предмет дискуссии специалистов.



