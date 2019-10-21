«Сонька сломанная ручка» опустошила сумку петербурженки, пока та помогала ей искать ключи

В Петербурге появилась своя «Сонька золотая ручка». Точнее, «сломанная ручка»: аферистка ловко действовала, как казалось, находившейся в гипсе конечностью.

Полиция Калининского района ищет «фокусницу», демонстрирующую поразительную ловкость рук. Вечером 19 октября на проспекте Науки ее на свою беду повстречала 82-летняя местная жительница, которая откликнулась на просьбу прохожей со «сломанной» правой рукой и решила помочь той найти в сумке ключи. Ключи были найдены, и пенсионерка продолжила путь в магазин. Дойдя до него, не нашла у себя кошелька и двух банковских карт. Через 15 минут на телефон стали приходить уведомления о списании средств. Общий ущерб превысил 220 тысяч рублей.

Заявление в правоохранительные органы потерпевшая принесла днем 20 октября. К тому моменту она все проанализировала и поняла, что пока помогала незнакомке, «сломанная» рука и висевшая на плече сумка самой пенсионерки остались вне поля зрения.

Лицо своей обидчицы петербурженка не вспомнила — на улице было уже темно. Смогла сказать только, что поверила ей, так как женщина была немолодая — лет 60.



