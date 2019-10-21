Открыты продажи в паркинге клубного дома Б57 у парка Победы

ГК «КВС»

ГК «КВС» открыла продажу машиномест в подземном паркинге клубного дома «Б57» в Московском районе Санкт-Петербурга, у парка Победы. Стоимость на старте продаж составляет от 2,3 млн рублей.

В продаже – 41 место в паркинге, большинство из которых – семейные. Они оборудованы современными механизированными подъемниками, обеспечивающими возможность хранения сразу двух автомобилей: одного – на нижнем уровне, на полу паркинга, второго – на площадке подъемника. Таким образом, всего в паркинге может разместиться 78 автомобилей. Площадь машиномест на нижнем уровне продумана так, чтобы здесь можно было поставить автомобиль любых габаритов – от компактного седана до джипа.

«Паркинг в «Б57» полностью отвечает требованиям сегмента «бизнес». Жителям клубного дома не придется выходить на улицу в непогоду и подолгу прогревать свой автомобиль в холодное время года. Здесь поддерживается постоянная плюсовая температура не ниже 5 градусов, а попасть в паркинг можно на лифте с жилого этажа. Для обеспечения сохранности автомобилей в паркинге предусмотрена система контроля доступа, круглосуточное видеонаблюдение и пост охраны», – уточнила Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

Стоимость места в паркинге, в том числе семейного, составляет от 2,3 млн рублей. Возможно приобретение паркинга в рассрочку от застройщика.

Клубный дом «Б57» – эксклюзивный проект класса «бизнес» в исторической части Московского района Санкт-Петербурга, на Благодатной улице, в 700 метрах от Московского проспекта и в 300 метрах от парка Победы. В доме запроектировано всего 150 квартир, от одно- до четырехкомнатных. Будущим жильцам предлагаются квартиры продуманных планировок с гардеробными, большими гостиными, высокими потолками и увеличенными окнами и современным инженерным оснащением. Класс энергоэффективности дома «А» (Очень высокий).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК "Клубный дом Б57" – застройщик ООО "КВС. НЕДВИЖИМОСТЬ", проектная декларация на сайте https://kvsspb.ru/obekty/zhk-b57/dokumenty/#