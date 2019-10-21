Не место в «Долине павших». Власти Испании готовятся к эксгумации диктатора Франко

Останки испанского лидера Франсиско Франко, как ожидается, будут перезахоронены 21 октября, сообщает в понедельник «Эхо Москвы» . Власти эксгумируют диктатора, который покоится в окрестностях Мадрида в мемориальном комплексе жертв гражданской войны в Испании «Долина павших». Останки Франко планируют перенести ближе к столице, на кладбище Мингоррубио. Туда, где покоится супруга Франко.

Инициаторами переноса могилы многолетнего лидера Испании выступило правительство социалистов, которое пришло к власти летом 2018 года. Попытки родственников диктатора добиться переноса останков в склеп собора Альмудена в Мадриде не увенчались успехом. Власти отказали ссылаясь на риск дестабилизации общественного порядка в случае переноса могилы Франко в самый центр столицы Испании. Заморозить перезахоронение у родственников бывшего лидера страны тоже не получилось.

В конце сентября Верховный суд страны поддержал решение властей о переносе останков и отклонил требования родственников Франко. В минувший четверг, 17 октября, точку в споре поставил Конституционный суд Испании, который не нашёл нарушения базовых прав родственников Франко в происходящем.

Испанское правительство давно хотело убрать прах Франко из мемориала «Долина павших», т. к. мемориал должен оставаться местом примирения после гражданской войны, а не местом поклонения диктатору, тем более что тот не погиб в сражении, а умер своей смертью.





Франсиско Франко пришел к власти в 1936 году в результате военного переворота, как один из его организаторов. Путч привёл к гражданской войне, в которой Франко одержал победу, установив правый авторитарный режим. «Тоталитарным» его называл сам Франко. Являясь главой правительства, Франко совмещал функции главы государства, верховного главнокомандующего и носил титул «каудильо», что означает «предводитель».

Франко руководил Испанией больше 35 лет, пока не умер в 1975 году.