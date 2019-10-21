В садоводстве под Петербургом пьяный отец уснул на улице с младенцем на руках. Ребёнка спасли прохожие

Поездка за город завершилась для петербуржца пьяным возлежанием у магазина. К своему незатейливому развлечению тот привлёк дочь, которой не исполнилось и двух лет.

Как стало известно «Фонтанке» 21 октября, накануне вечером в деревне Хиттолово на территории садоводства «Лотос-2» во Всеволожском районе прохожие заметили лежащего на улице нетрезвого мужчину. Спящий улёгся у магазина, в руках он держал маленького ребёнка. На место вызвали скорую, в токсовскую больницу отвезли 34-летнего петербуржца в состоянии сильной интоксикации, также медикам передали его полуторагодовалую дочь. Состояние девочки врачи оценили как удовлетворительное. В ближайшее время будет решаться вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.



