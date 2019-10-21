Более трех тысяч военных примут участие в учениях «Нерушимое братство-2019»

Три с половиной тысячи военнослужащих шести стран принимают участие в учениях стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство-2019», которые продлятся с 21 по 29 октября, сообщил РИА Новости на открытии учений командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

«В состав созданной группировки входит 3,5 тыс. военнослужащих, более 600 единиц вооружения, военной и специальной техники, объединенных общим руководством, действующим по единому замыслу и плану. Используя опыт боевых действий, приобретенный в Сирийской Арабской Республике, учениях «Центр-2019», мы отрабатываем вопросы управления и взаимодействия, направления на повышение слаженности военных действий созданной группировки в быстро меняющейся обстановке с учетом изученного характера действий незаконных вооруженных формирований», – сказал Лапин.

На первом этапе учений задействованы воинские контингенты России, Таджикистана, Киргизии и Казахстана. Во втором этапе совместных учений примут участие еще два иностранных контингента из Армении и Республики Беларусь, которые прибудут 24 октября.

Всего к участию в совместных учениях от воинского контингента ВС РФ привлечено более 2 тысяч военнослужащих и свыше 600 единиц вооружения и военной техники. Также в «Нерушимом братстве» примут участие почти 20 российских самолетов и вертолетов, которые обеспечат воздушную разведку и огневую поддержку с воздуха наземных подразделений. Совместные учения пройдут в соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2019 год под непосредственным руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.



