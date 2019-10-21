Смертельное ДТП на платной трассе М-11 в Ленобласти. Водитель утомился и задремал

ДТП со смертельным исходом произошло на платной дороге М-11 Москва – Санкт-Петербург в Тосненском районе Ленинградской области.

Как стало известно «Фонтанке» 21 октября, авария произошла накануне около 5 часов утра на 608-м километре трассы – это уже открытый участок. «Лада Калина» врезалась в металлическое силовое ограждение.

46-летний мужчина с 11-летним водительским стажем неверно выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением: по предварительной версии, будучи в утомлённом состоянии, он заснул. Погибла его 42-летняя пассажирка – судя по фамилии, супруга.

Это далеко не первое смертельное ДТП на М-11. Так, 15 октября в Вышневолоцком районе Тверской области столкнулись грузовики, не выжили пассажиры. Серьёзная авария зафиксирована даже на закрытом участке: в конце августа КамАЗ не пропустил ВАЗ, пострадали трое.





Последний ещё не открытый участок дороги М-11, с 646-го по 684-й километр, планируется ввести в эксплуатацию в ноябре.