У петербуржца пропал в сугробе пистолет. Спустя три года заподозрен трактор

Петербуржец заподозрил коммунальную технику в захвате собственного пистолета. Чтобы уместить в голове и рассказать подробности исчезновения оружия, хозяину потребовалось три года.

Как стало известно «Фонтанке» 21 сентября, накануне утром с заявлением в полицию обратился 44-летний петербуржец. Он рассказал о событиях трёхлетней давности. В январе 2016 года горожанин собирался отвезти газовый пистолет ИЖ в ремонт, вышел из квартиры и направился к припаркованному напротив 9-го дома по Искровскому проспекту автомобилю. Машина оказалась заблокирована сугробом. Водитель вооружился лопатой, расчистив себе проезд, соорудив новую снежную «насыпь». Рядом трудился трактор, который сразу же захватил новенький сугроб и погрузил его на самосвал. Видимо, вместе с оружием.

Когда мужчина добрался до ремонта, то понял, что пакет с пистолетом исчез. Он вернулся на место парковки, но там ни оружия, ни трактора не оказалось. Об утрате владелец сообщил спустя три года, по его словам, раньше это сделать ему не позволяла нехватка времени.



