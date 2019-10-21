«В дежурке ее пытались откачать минут двадцать». Девушка из Новгорода с трудной судьбой умерла за кошелек на Рубинштейна

Полицейские Центрального района не смогли спасти задержанную за карманную кражу. Ее поймал сам владелец кошелька. «Виновен ее образ жизни», – говорит один из сотрудников.

По информации «Фонтанки», около шести часов утра 21 октября в дежурной части 28 отдела полиции Центрального района Петербурга скончалась 32-летняя жительница Новгорода, накануне задержанная по подозрению в карманной краже. По данным «Фонтанки», наряд полиции лично вызвал потерпевший, проживающий в гостинице на улице Рубинштейна, рядом с которой он и лишился портмоне. Он ее просто узнал.

Пока задержанная находилась в дежурной части до принятия решения, оперативники уголовного розыска нашли еще одного ее знакомого, кто помогал ей работать в толчее ресторанов на Рубинштейна.

Как узнала «Фонтанка», к шести часам утра ей стало плохо. Помощник дежурного вывел ее из камеры для административно задержанных, уложил на стулья и открыл окна. До приезда скорой, полицейские пытались ее сами реанимировать, делая искусственное дыхание. «Откачивали минут двадцать», – сообщили «Фонтанке» в полицейском главке.





Также «Фонтанка» узнала, что умершая уже дважды была осуждена за наркотики, а также за аналогичную кражу. «По большому счету, в ее смерти надо винить ее саму, ее образ жизни», – прокомментировали нам в ГУ МВД.

Проверять все нюансы произошедшего уже подключился Следственный комитет района.