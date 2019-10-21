Посетитель Богословского кладбища решил остаться там навеки

Богословское кладбище Петербурга вновь попало в криминальные сводки. Там нашли мужчину, преждевременно ушедшего из жизни.

Как стало известно «Фонтанке», полицию на погост днем 20 октября вызвал могильщик, который увидел возле оградки неестественно сидевшего мужчину. Рядом была капроновая нитка. В кармане мертвого нашелся паспорт на имя 25-летнего уроженца Молдовы, зарегистрированного в Подпорожье. Молодой человек взял с собой сразу пакет документов: от свидетельства о рождении до бумаги из военкомата. Ранее проблем с правосудием не имел.

Напомним, Богословское кладбище, где в числе прочих похоронен лидер группы «Кино» Виктор Цой, — одно из самых неспокойных, если можно так выразиться, в Северной столице. Могила музыканта является местом притяжения для множества в том числе маргинальных лиц, что зачастую оборачивается неприятными последствиями для «паломников». Вот примеры только за последние месяцы: в августе у 46-летнего жителя Коммунара украли велосипед, пока он спал у места захоронения Цоя. За десять дней до того прохожий нашел у могилы музыканта мужчину с проломленным черепом. Подозреваемых в избиении вскоре задержали.



