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Происшествия
21.10.2019 09:31
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Семеро остаются в больницах после ДТП с маршруткой и трамваем. Виновник имеет проблемы с регистрацией

После ДТП с маршруткой и трамваем в Петербурге в стационарах остаются семь человек. У двоих тяжёлые травмы. ДТП попало на видео.

Как сообщает вице-губернатор Анна Митянина в Twitter, по состоянию на 9:00 21 октября в НИИ скорой помощи находится один пострадавший в состоянии средней степени тяжести, в городской больнице №26 – трое в состоянии средней тяжести и двое в тяжёлом, в детской городской больнице №1 – один пострадавший, в средней тяжести. Из 15 госпитализированных, по данным «Фонтанки», большинство – женщины. Все они пассажиры маршрутки; в трамвае никто не пострадал, водитель маршрутки тоже невредим.

Водитель маршрутного такси ООО «Кондор», по данным «Фонтанки», 42-летний мужчина с 23-летним стажем вождения, имеет категории B, С, С1, D и D1. Он иностранец, не имеющий регистрации в России, срок временной регистрации истёк в мае 2019 года. Он родился в одной из бывший республик СССР и имеет её гражданство, его миграционная карта действительна до февраля 2020 года. В базе ГИБДД за ним числится только одно нарушение – по статье 12.2, часть 1, КоАП РФ (управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением номерами). Штраф в 500 рублей водитель не оплатил, за что вчера после ДТП на него был составлен протокол по статье 20.25 КоАП (уклонение от исполнения административного наказания).

Семеро остаются в больницах после ДТП с маршруткой и трамваем. Виновник имеет проблемы с регистрацией


У 15 госпитализированных пассажиров маршрутки (одного ребёнка, напомним, осмотрели на месте и отпустили), по информации «Фонтанки», медики сразу после ДТП предварительно зафиксировали травмы средней и лёгкой степени тяжести, в том числе закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения, закрытый перелом рёбер. 12 пострадавших – женщины, самой старшей 70 лет. Двум девочкам по 14 лет, одной 9, они в удовлетворительном состоянии. Двое пострадавших, судя по совпадающим фамилиям, возрасту и месту жительства – супруги.

По предварительной версии полиции, 20 октября в 18:05 на регулируемом перекрёстке Петергофского шоссе и улицы Десантников водитель микроавтобуса ГАЗ, следовавший по Петергофскому по маршруту К-235, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с трамваем маршрута №60, под управлением 47-летней петербурженки с водительским стажем 9 лет, не имеющей административных правонарушений.

Момент ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения. На записи видно, как от удара в борт маршрутка опрокидывается и несколько метров проезжает на боку. К ней тут же сбегаются очевидцы, в том числе пассажиры трамвая.

Уголовное дело по факту ДТП возбуждать вчера не стали, ограничившись административным производством по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), что грозит водителю штрафом до 25 тысяч рублей, а также лишением права управлять транспортными средствами на срок до двух лет.

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