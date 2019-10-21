Количество пострадавших от прорыва дамбы в Сибири опять увеличилось

«Сибзолото» дает новые данные о пострадавших в результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края. На 9 утра 21 октября речь уже идет о 44 обратившихся за помощью.

Накануне вечером краевой минздрав называл цифру в 27 обратившихся за помощью, из которых на утро понедельника 18 были госпитализированы, сообщает РИА Новости.

«Получили травмы 44 человека, 9 из них в больнице, четверо из них в тяжелом состоянии доставлены в краевую больницу санитарной авиацией», – говорится в сообщении компании «Сибзолото».







ЧП произошло около двух часов ночи по московскому времени в субботу, 19 октября. Разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели на реке Сейба случилось в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края. Волна, высота которой местами достигала пяти метров в высоту, обрушилась на рабочий поселок золотодобытчиков и затопила два общежития временного типа.





Погибли 15 человек, пятеро числятся без вести пропавшими.

С начала недели в России начали проверять состояние всех дамб, в том числе и в Петербурге.