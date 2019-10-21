Huawei ищет замену Google, доступа к которому лишилась из-за санкций

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei не может больше использовать приложения Google из-за санкций США. Как пишет 21 октября «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times, компания нашла замену для большой части оборудования, ранее закупаемого в США, однако найти альтернативу сервисам Google пока не удается.

Пока у клиентов компании со старыми мобильными телефонами Huawei есть доступ к Google Play, Google Maps и некоторым другим сервисам Google. Но, как пояснила вице-президент по связям с общественностью Джой Тэн, для новых моделей компании все это будет уже недоступно. Проблемы с доступом могут привести к тому, что компания лишится серьезной доли некитайских клиентов.

После введения санкций из-за торговой войны между США и Китаем, Huawei начала разрабатывать свою операционную систему, получившую название Harmony. Но сейчас она «далека от готовности», и на ее разработку уйдут годы.



