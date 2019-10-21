Полицейские не постеснялись заглянуть в сумочку петербурженки. Внутри оказались неженские штучки

Увесистый яркий пакет забрали полицейские у петербурженки в Калининском районе. Вместо женских штучек дамочка хранила в сумке наркотики.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 21 октября, двумя днями ранее в парадной на 18 этаже дома на Кондратьевском проспекте задержали 37-летнюю горожанку. Уже в участке полицейские извлекли из её сумки пакет красного цвета. Внутри него оказалось 398,9 грамма порошка. Экспертиза признала вещество наркотиком.

20 октября в отношении хозяйки пакета с запрещёнными веществами возбудили уголовное дело. Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.



