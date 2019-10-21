Брекзиту дали три месяца. Евросоюз согласовал Великобритании отсрочку

Европейский союз согласится отложить выход Великобритании из ЕС до февраля 2020 года, если британский премьер-министр Борис Джонсон на следующей неделе не сможет провести через парламент необходимый для выхода законопроект. Об этом сообщает 21 октября «Медуза» со ссылкой на The Times.

Источники издания объяснили, что отсрочка будет «сменяемой» — то есть Великобритания сможет выйти из Евросоюза и раньше этого срока — 1 или 15 числа в ноябре, декабре или январе, если нужный законопроект будет ратифицирован британским парламентом.

Если премьер-министр столкнется с противодействием или парламент решит провести в Великобритании второй референдум по Брекзиту, то страны Евросоюза во главе с Германией будут настаивать на новой отсрочке — возможно, до июня следующего года.

4 сентября 2019 года парламент Великобритании обязал премьер-министра просить об отсрочке Брекзита в том случае, если к 19 октября он не сможет договориться с ЕС и получить одобрение этого соглашения в парламенте.





17 октября Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер объявили, что стороны достигли соглашения по Брекзиту. Джонсон объявил, что не намерен просить об отсрочке. По его словам, необходимый для Брекзита законопроект будет внесен на рассмотрение парламента на следующей неделе и он хочет добиться завершения всех формальностей для выполнения Брекзита 31 октября.