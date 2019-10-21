Схема с заменой денег продолжает давай урожай. У пожилого петербуржца унесли почти 2 млн рублей

Несмотря на многочисленные новости про «замену денег» и связанные с этим мошеннические схемы в Петербурге, уловка продолжает работать, список жертв пополняется.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), в половине седьмого вечера 20 октября в полицию Выборгского района с заявлением обратился 85-летний местный житель. Отойдя от шока, он рассказал, что час назад к нему в квартиру на Поэтическом бульваре пришли двое чернявых незнакомца. Рассказали про грядущую замену денег в стране и попросили показать имеющуюся дома наличность. У пожилого мужчины нашлось немало: 1,7 млн рублей и 2100 долларов США. Надо ли говорить, что их похитили. Общий ущерб составил 1, 85 млн рублей.

Потерпевший смог запомнить, что мошенники годятся ему в правнуки по возрасту. Опознать своих обидчиков пенсионер не в силах. Может, помогут в этом камера видеонаблюдения, установленная в парадной.

Отметим, что далеко не все такие преступления остаются глухими. Так, на прошлой неделе оперативники уголовного розыска вместе с сотрудниками СОБР пришли к представительнице кочевых народов, «осевшей» в Петербурге. Ее подозревают в хищении 2 млн рублей у пожилой жительницы Васильевского острова. Правда, в квартире при обыске нашли всего 80 тысяч рублей.





В конце сентября полиция пришла на съемную квартиру на Захарьевской улице. Там нашли двух «соцработниц», после визита которых из квартиры на проспекте Юрия Гагарина исчезли 1,3 млн рублей.