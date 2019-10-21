ФАС России назвала злоупотреблением итоги торгов на строительство развязки за 2,8 млрд на подъезде к Петербургу

Отказ в допуске к торгам на строительство развязки в 10 километрах от Колпино стоимостью около 3 млрд рублей ФАС России сочла неправомерным. Ведомство назвало злоупотреблением действия аукционной комиссии заказчика — федерального учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Требования признаны избыточными, а закупка несостоявшейся. В срок до 28 октября федеральное казённое учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» («Упрдор») Федерального дорожного агентства должно пересмотреть заявки на участие в аукционе на реконструкцию участка трассы «Россия» в районе посёлка Ям-Ижора Тосненского района Ленобласти. Теперь должна быть назначена новая дата проведения торгов сообщает 47news. Это следует из решения, принятого 14 октября комиссией Федеральной антимонопольной службы России по контролю в сфере закупок (документ есть в распоряжении редакции).

По информации «Фонтанки», начальная стоимость закупки была около 2,8 млрд рублей. К торгам, состоявшимся 3 октября, была допущена единственная компания – «Евротрансстрой». Ещё один участник – компания «Возрождение» – был снят на этапе рассмотрения заявок. Произошло это во второй раз с момента объявления аукциона 28 июня. В первый раз ФАС также сочла снятие неправомерным. Любопытно, что и сразу после объявления торгов, ФАС, своим решением, заставляла заказчика вносить изменения в документацию.

Заметим, что и «Евротрансстрой» и «Возрождение» – крупнейшие игроки на рынке возведения дорог.





В последнем случае комиссия ФАС посчитала, что аукционная комиссия заказчика «злоупотребила своими правами» (цитата) неоднократно отстраняя строительную компанию «Возрождение» от участия в аукционе. Антимонопольщики также отметили, что на заседания комиссии заказчик не предоставил «каких-либо доказательств и сведений, свидетельствующих о несоответствии заявки («Возрождения» – ред.) как документации об аукционе, так и закону о контрактной системе». Отказ в допуске к торгам признан неправомерным.

ФАС также пришла к выводу о том, что заказчик установил в документации об аукционе «избыточные, ненадлежащие и противоречивые требования к товарам, сведения о которых надо представить в составе заявок». Упомянут в решении и президиум Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектом. На июльском заседании этого органа, говорилось о пресечении практики умышленного затягивания и срыва торгов.

Подробнее, что именно не понравилось ФАС России в документации к аукциону, читайте в материале 47news.