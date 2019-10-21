Красный и согревающий. Глава Роспатента рассказал о самой необычной заявке на изобретение в 2019 году

Зимний гаечный ключ — самая необычная заявка на патент в 2019 году. Об этом РИА Новостям сообщил глава ведомства Григорий Ивлиев.

Особенность инструменту придает то, что в его ручке имеется греющий элемент. Сам ключ красного цвета, это позволит не потерять его из виду.



«Кто сталкивался в 40-градусные морозы с необходимостью закрутить или открутить какую-то гайку, может оценить необычность такого ключа», – говорит Ивлиев.







По словам главы Роспатента в 2019 году наибольшее количество заявок в его ведомство подавали на изобретения в сферах электротехника, нефтегазодобывающее оборудование, медицинские технологии, сельское хозяйство.



