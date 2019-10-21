СМИ: Не весь «Гром» грянул. На командно-штабных учениях произошел сбой при запуске ракеты с подлодки

Нештатная ситуация произошла 17 октября во время стратегических командно-штабных учений «Гром-2019», пишут «Ведомости» 21 октября. В тот день учения посетил президент РФ Владимир Путин.

Источники издания сообщают, что атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» смог осуществить лишь один из двух планировавшихся пусков межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону «Чижа». Вторая ракета не вышла из пусковой установки, из-за сбоя. Он, по предварительной информации, мог произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске.

Точные причины нештатной ситуации выяснит специальная комиссия. В Минобороне официально не комментировали информацию о сбое.

Учения «Гром» — одни из крупнейших в России. В 2019 году в них участвуют 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, 105 летательных аппаратов, 15 кораблей, 5 подводных лодок и 310 единиц техники.



