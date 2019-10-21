«Для укрепления мер доверия». Россия совершит наблюдательные полеты над США и Польшей

До конца октября российские пилоты проведут наблюдательные полеты над Соединенными Штатами и Польшей. Как пишет 21 октября «Газета.ру», они должны состояться в рамках Договора по открытому небу (ДОН).

Так в Соединенные Штаты полетит российский самолет Ту-154МЛК-1. Он должен стартовать с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. И лететь максимально на 5,1 тыс. км.

Над Польшей полетят военные на Aн-30Б с аэродрома Варшава. Максимальная дальность этого полета составит 1,4 тыс. км.

Целью полетов станет «упрочения безопасности через укрепление мер доверия».



